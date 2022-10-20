Kulu’da pancar alım kantarı açıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde pancar alım kantarı dualarla açıldı.

2022 yılı pancar hasadının yapıldığı bu günlerde Kulu Fevziye yol güzergahında bulunan Konya Şeker Pancarı pancar alım istasyonundaki kantar dualarla açıldı. Pancar hasadının yapılması ile direkt olarak tarladan Konya Şeker fabrikasına taşındığını belirten Kulu Pancar Bölge şefi İsmail Acar, “Çekilen pancarların az miktarda kalması sonrasında kalan pancarların traktör römorklarına doldurularak pancar alım kantarında boşaltılması ile biriken pancarlarında tırlar ya da kamyonlarla Konya Şeker fabrikasına taşınıyor. Pancar ekicilerinin pancarlarının Konya’ya taşınması sonrasında arta kalan az miktarda pancarlarını traktörlerle buraya getirerek tartımları yapıyor. Sonra burada biriktirip en sonunda tamamlandıktan sonra tırlar ya da kamyonlarla Konya Şeker Pancarı Fabrikasına nakillerini yapıyoruz” dedi.

Açılış törenine, Pancar Bölge Şefi İsmail Acar, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, S.S. 2 Nolu taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Kara ve pancar çiftçileri katıldı. Pancar kantarında yapılan dua sonrasında tartılarak pancarların alımına başlandı.