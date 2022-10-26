Kulu’da öğrencilere uyuşturucuyla mücadele semineri

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda seminer verildi. Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde; Uyuşturucu nedir?, Madde bağımlılığı nedir?, Uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtarması başlıkları altında bilgiler verildi. Ayrıca uyuşturucunun zararları anlatılarak arkadaş çevresinin iyi seçilmesi gerektiği de belirtildi.

Seminere, Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu Müdürü Aycan Koç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım ve öğrenciler katıldı.