Kulu’da müstakil 2 evden hırsızlık

Konya’nın Kulu ilçesinde 2 gurbetçiye ait müstakil eve giren kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, evde bulunan yaklaşık 14 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Karşıyaka Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde ikamet eden gurbetçi olan Aliye Y. ile A.Y.’ye ait tek katlı müstakil evin pencerelerin demir korkulukları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak içeriye girildi. Evde bulunan kalaylı bakır kaplar, tava, tencere, bulgur kazanları, bakır leğen gibi malzemeler çalındı. Hırsızlık olayı ev sahipleri A.Y.’nin eve gelmesiyle ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, pencere korkuluklarının kırıldığını tespit etti. Adreste incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, yaklaşık 14 bin liralık eşya ve malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.