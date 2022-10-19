Kulu’da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Alpaslan Mahallesi Muhtarı Mustafa Aynal tarafından yapıldı. Muhtarlar teşkilatının 200 yıla yakın geçmişe sahip köklü bir kurum olduğuna değinen Mustafa Aynal, Türk idari sistemi içerisinde yüzde 100 yerli, yüzde 100 milli olan tek kurumun muhtarlık olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız, halkın yönetimine katılımının en önemli aracı, çalışmaları kolaylaştırarak lokomotif görevi görmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 15 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile bugünü Muhtarlar Günü olarak olarak kutluyoruz. Bu günü bize armağan eden Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Programa protokol üyeleri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.