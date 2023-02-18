Kulu’da Miraç Kandili’nde camiler doldu taştı

Konya’nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulular, Miraç Kandili’nde akşam namazından sonra camilere akın etti. Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii’nde din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, mevlid-i şerif ve vaaz verildi. Ardından deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.