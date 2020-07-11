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Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı
KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
KONYA 11.07.2020, 10:44
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Konya’nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü istikametinden gelen F.U. idaresindeki 31 F 8652 plakalı minibüs, tali yoldan çıkarak Kulu ilçe merkezi istikametine giden M.Ü.’nün kullandığı 42 FOH 84 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yön değiştirerek yolun kenarındaki kaldırımda duran otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ü. ambulans ile Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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