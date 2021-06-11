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Kulu’da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi

Konya’nın Kulu İlçe Belediyesi öncülüğünde mevsimlik işçilerin temel ihtiyaçlarını gidermeleri için toplanma alanlarına lavabo ve banyo konteynerleri yerleştirildi.

KONYA 11.06.2021, 14:32
Kulu’da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi

Konya’nın Kulu İlçe Belediyesi öncülüğünde mevsimlik işçilerin temel ihtiyaçlarını gidermeleri için toplanma alanlarına lavabo ve banyo konteynerleri yerleştirildi.

Kulu Belediyesi öncülüğünde AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün işbirliği ile Kulu’nun çevre mahallelerinde mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere gelen aileler için Karacadağ ve Tuzyaka mahallelerine konteynerler getirildi. Temel ihtiyaçlar ile lavabo ve banyo ihtiyaçların giderilmesi için toplanma alanlarında ortak kullanılabilecek yerlere vinç yardımıyla kurulan konteynerlerin işçilerin ihtiyaçların karşılanmasında büyük önem arz ettiği kaydedildi.
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