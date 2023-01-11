Kulu’da Mescid-i Aksa Camisi’nin temeli dualarla atıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde Mescid-i Aksa Camisi’nin temeli düzenlenen törenle dualar eşliğinde atıldı.

Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesine yapılacak olan Mescid-i Aksa Camisi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Programa katılan Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, "Bugün hayırlı bir iş için burada bulunmaktayız. Ben Kulu ilçesine geldikten sonra net olarak şunu gördüm, Kulu’da yardımlaşma kültürü çok üst düzeyde. Gittiğim tüm köylerde de bunu gördük. Gerek camiler, gerekse okullar olsun gerek diğer yapılar olsun insanlarda bir yardımlaşma kültürü var. Kulu’daki insanları ben tebrik ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah bu camimizde Kulumuza hayırlı olur. Allah utandırmasın" dedi.

Konuşmaların ardından Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından dualar okunarak kurban kesildi. Ardından caminin temeli dualar eşliğinde atıldı. Belediyesinin 1 milyon TL yardım yapacağı caminin 2023 yılı sonlarına tamamlanması hedefleniyor. Cami yapımındaki çalışmalar, Mescid-i Aksa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akan, yardımcıları Bayram Kaya ve Mustafa Dalbudak gözetiminde sürdürülüyor. 7 buçuk milyon TL’ye mal edilecek olan caminin çift minareli ve 2 katlı olacağı belirtildi.