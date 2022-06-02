banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Rize simidi 2 TL oldu
Rize simidi 2 TL oldu
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat

Kulu’da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 24 hacı adayına 2 gün boyunca eğitim verildi.

KONYA 02.06.2022, 09:31
Kulu’da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 24 hacı adayına 2 gün boyunca eğitim verildi.

Kulu ilçesinde çekilen kuralar sonrasında kutsal topraklara gidecek olan 24 hacı adayı belirlendi. Hacı adaylarına Kulu Merkez Camisi’nde 2 gün boyunca eğitim semineri verildi. İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından verilen seminerde, hacı adaylarına hac yolculuğu öncesinde görevli doktor tarafından temel sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Hac ibadeti, Kabeyi tavaf gibi temel bilgilerin de verildiği eğitimlerde, hac ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Eğitimlerin ardından ilk hac yolculuğunun 6 Haziran tarihinde gerçekleşeceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu