Kulu’da kurumlararası istişare toplantısı yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde Kaymakam Ali Edip Budan başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ali Edip Budan, Cumhuriyet Savcısı Olgu Can Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Atakan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Müftü Muhsin Yıldız, Hastane Başhekimi Dr. Hasan İnal, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Erdem Öztek ve diğer kurum ve kuruluş amirleri ile 46 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda mahallelerde yapılması gereken iş ve işlemler, asayiş durumları, sağlık ve mahallerin çeşitli branşlardaki iş ve işlemleri kurum amir ve müdürleri ile istişare edilerek kısa sürede sorunların giderilmesi hakkında ve sonuçlandırılması konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.