Son Dakika
Bakan Derya Yanık: “Belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi ve nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız”
Kulu’da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi
Konya’nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası sonrası ekili alanlar zarar görürken, zarar tespit çalışmaları da başlatıldı.
KONYA 08.04.2022, 09:51
Konya’nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası sonrası ekili alanlar zarar görürken, zarar tespit çalışmaları da başlatıldı.
Kulu’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi. Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, ekili alanlarda oluşan zarar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Aykut Baran, Kulu ilçesine bağlı Kırkpınar, Ağılbaşı, Arşıncı ve Hisar mahallelerinde oluşan kum fırtınasının tarımsal ekili alanlara verdiği zararı tespit etmek için çalışmaların yapıldığını kaydetti. Baran, kum fırtınasından dolayı ekili alanları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.