Kulu’da küçükbaş hayvan sahiplerinden depremzedeler yardım

Konya’nın Kulu ilçesinde küçükbaş hayvan sahipleri, kendi aralarında topladıkları 16 koyunu satarak elde edilen 32 bin lirayı depremzedeler için bağışta bulundu.

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından ülke genelinde bir çok yardım oldu. Kulu ilçesinde ikamet eden küçükbaş hayvan sahibi Yasin Yıldız, öncülüğünde ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan küçükbaş hayvan sahipleri ile yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen yardımda küçükbaş sahibi vatandaşlar kendi aralarında 16 tane koyun topladı. Toplanan koyunlar ilçede bulanan bir kasaba satılarak 32 bin lira elde edildi. Daha sonra da bu para Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver’e depremzedeler için kullanılmak üzere teslim edildi.

Bağış kampanyasına öncülük eden Yasin Yıldız, “6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketinden dolayı akşam evde televizyon izlerken kendimce buraya nasıl bir yardım yaparım diye düşündüm. Bir adet küçükbaş hayvan verdim. Diğer koyun sahibi olan eş dost arkadaşlarımı da telefonla aradım. Sağ olsunlar kimse beni kırmadı. 15 adet küçükbaş koyun topladım. Birde kendim verdim 16 tane oldu. Bunları kasaba sattık, tutarı ola 32 bin lirayı depremzedeler için Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver’e ödedik. Küçükbaş hayvanı olan diğer arkadaşlardan da bekliyoruz. Arkadaşlara ulaşmaya çalışıyoruz onlardan da yardım bekliyoruz. Onlarda vereceklerini belirti onlarında parasını depremzedelere vereceğiz” dedi.