Kulu’da Kızılay’a kan bağışı

Konya’nın Kulu ilçesinde Kızılay ekipleri 3 gün boyunca kan alım faaliyetlerinde bulundu.

Konya’dan Kulu ilçesine 3 ayda bir gönderilen Kızılay seyyar kan bağışı alım tırı, Anıt Meydanı’na kuruldu. 3 gün boyunca kan alımı yapan Kızılay ekipleri, toplamda 200 ünite kan topladı. Kan bağışına Kulu’da ikamet eden vatandaşların yanı sıra ilçeye gelen gurbetçiler de destek verdi. Kan bağışı esnasında kan grubunu öğrenmek isteyenler içinde alınan numuneler Konya’daki laboratuvara gönderildi. Sonuçların ise, bağışçıların telefonlarına mesaj yolu iletileceği kaydedildi. Kan bağışı ekibi, Doktor Hikmet Başer başkanlığında, Hemşir Mustafa Yıldız, Kudret Kaçar, Mustafa Gök ve araç sürücüsü ile 5 kişiden oluştu.