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Kulu’da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
KONYA 03.03.2022, 11:14
Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Konya’da etkili olan kar yağışı tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Cihanbeyli-Konya karayolu yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Kulu ilçesinde trafik ekipleri, Konya istikametine giden tüm araçların geçişlerine bir süre izin vermedi. Karayolunda tedbirlerin alınmasının ardından Cihanbeyli-Konya karayolunda bekletilen araçların kontrollü bir şekilde hareket edilmesine izin verilmeye başlandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrollü geçişlerin izin verilmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu.