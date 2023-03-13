Kulu’da kar yağışı başladı

Konya’nın Kulu ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Kulu’da dünden bu yana yağan yağmur, bugün karla karışık yağmur olarak etkisini sürdürdü. Daha sonrasında ise yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yer yer görüş mesafesinin 2 kilometreye kadar düştü ilçede kar yağışı çiftçileri sevindirdi. Yağışların yarında devam edeceği çiftçiler tarafından sevindirici olduğunu kuraklıkların bir nebzede olsun olumlu yönde etki edeceğini belirten Kulu İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk, “Ekili alanlardaki mahsullerin bu yağan yağmurla birlikte 5-6 gün içerisinde olumlu şekilde fark edecektir. Çiftçilerimiz ekili alanlara gübrelerini attı. Mercimek, kimyon ve diğer mahsullerin ekimlerini yaptılar bunun üzerine yağan bu yağmur ve devamında yerine bıraktığı kar yağışının başlaması ilaç gibi oldu. İlçede yağışlarımız genellikle Nisan ve Mayıs aylarında olmakta Allah nasip ederse Nisan ve Mayıs ayı yağmurları inşallah bereketli olur. Çiftçilerimize bereketli hayırlı olmasını diliyorum” dedi.