Kulu’da İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu ilçesinde İlköğretim Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik saat 09.30’da Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Öğretmen Başak Yılmaz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla sürdü. Buradaki programın sona ermesinin ardından etkinlikler, Yeni Mahallede bulunan Fatih İlkokulunda devam etti. Günün önemine binaen yapılan konuşmaların ardından hazırlanan gösterilerin sunumu gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Atakan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.