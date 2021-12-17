Kulu’da "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışması yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde ortaokullar arasında ‘Haydi Bil Bakalım’ bilgi yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet Okulları Projesi kapsamında düzenlenen ortaokullar arası ‘Haydi Bil Bakalım’ yarışması coşkulu bir final programıyla son buldu. "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finalini Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, şube müdürleri ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler heyecanla izledi. Final programında yer alan 60.Yıl Ortaokuluna, Matematik, Türkçe, Konya, Dünya ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi branşlarından toplamda 20 soru soruldu. Final etabı büyük heyecana sahne olan yarışmanın sonunda birinci olan 60. Yıl Ortaokulu Konya finallerinde Kulu’yu temsil etmeye hak kazandı.

“Kulu’da ortaokullar arasında adeta bir bilim şenliği yaşandı”

Bu yarışma ile birlikte öğrencilerin sosyal ve kültürel yönleri ile manevi duygularının da pekiştirildiğini belirten Kulu ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, “Ülke kazandı, Türkiye kazandı, Konya kazandı, Kulu kazandı. Yaklaşık 29-30 senedir bu mesleğin içindeyim. Türkiye’nin çok yerlerinde görev yaptım. İtiraf edeyim yaşadığım en büyük heyecan bu yarışmalardan bir tanesi. Hepiniz çok iyi yarıştınız. Hepinize, öğretmenlerinize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 20 tane okulumuzdan birini Konya’ya, Kuluyu temsil etmek için göndereceğiz" dedi.

Yarışmanın finalinin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.