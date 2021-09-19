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Kulu’da Gaziler Günü kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

KONYA 19.09.2021, 11:17
Kulu’da Gaziler Günü kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Program, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün önem ve anlamını belirten konuşmanın ardından tören sona erdi. Programa, Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Atakan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, gaziler, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

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