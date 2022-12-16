Kulu’da din görevlilerine uyuşturucuyla mücadele semineri

Konya’nın Kulu ilçesinde Aralık ayı personel toplantısı çerçevesinde 80 din görevlisi ile birlikte uyuşturucuyla mücadele semineri gerçekleştirildi.

Kulu ilçesinde Aralık ayı personel toplantısına Kulu İlçe Kaymakamı Ramazan Polat ile 80 din adamı katıldı. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde psikolog Onur Koza tarafından din görevlilerine uyuşturucu maddenin insan sağlığı üzerinde etkisi, uyuşturucunun maddi ve manevi zararları, uyuşturucunun tedavisi, bağımlılığın aile ve ekonomiye zararları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Kulu İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, din görevliliğin kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Kaymakam Polat, “İlçemizin en ücra köşesinde devlet memuru olarak bu kutsal görevi icra ediyorlar, din görevliliğinin Peygamber mesleğidir, görevi veya unvanı ne olursa olsun, görevini severek ve isteyerek yapanların görevinde başarılı olur. Yaz Kur’an kurslarında din görevlilerinin ulvi bir görev icra ediyorlar, öğrencilerimiz ve çocuklarımıza dini öğretiyorlar” dedi.