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Kulu’da darp edilen genç hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde araçtan inen kişilerle çıkan tartışmada darp edilen 22 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONYA 20.07.2022, 10:21
Kulu’da darp edilen genç hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde araçtan inen kişilerle çıkan tartışmada darp edilen 22 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kulu merkez Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Furkan B., cadde üzerinde yabancı plakalı araçtan inen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şahıslar tarafından darp edilen genç yaralandı. Şüpheli şahıslar araçlarına binip uzaklaşırken, yaralanan genç çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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