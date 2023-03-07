Kulu’da Berat Kandil’inde vatandaşlar camileri doldurdu

Konya’nın Kulu ilçesinde Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu’da vatandaşlar akşam namazının ardından ilçe genelindeki bütün camilere akın etti. Camilerde cami imam hatipleri ve din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif okundu. Gecenin önem ve anlamını belirten konuşmalar yapılarak gecenin iyi değerlendirilmesi belirtildi. Eller semaya açılıp yapılan dualardan sonra yatsı namazının kılındı.