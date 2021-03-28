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Kulu’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Konya’nın Kulu ilçesinde, Berat Kandili dualarla idrak edildi.

KONYA 28.03.2021, 12:31
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Kulu’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Konya’nın Kulu ilçesinde, Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kulu ilçesinde, Merkez Camide kılınan akşam namazının ardından Berat Kandili programı gerçekleştirildi. Programda, cami müezzini Merzuk Bülbül’ün Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından cami imam hatibi İsa Portakal ve müftülük görevlisi Şefik Erdoğan tarafından ilahi ve mevlid okundu. Kandil programı, müftü Muhsin Yıldız tarafından kıldırılan yatsı namazıyla sona erdi.
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