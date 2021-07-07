banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Kulu’da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde ATV motorunun duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 genç kız yaralandı.

KONYA 07.07.2021, 10:56
Kulu’da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde ATV motorunun duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 genç kız yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç kızın bindiği ATV motor, kontrolden çıkarak davara çarptı. Motorda bulunan ve akraba olan E.Ş. (17), L.M.Ş. (15) ve E.Ş. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 genç kız, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu