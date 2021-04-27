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Kulu’da AFAD’tan muhtarlara bilgilendirme

Konya’nın Kulu ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca muhtarlara "Afet Farkındalık" eğitim semineri verildi.

KONYA 27.04.2021, 18:22
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Kulu’da AFAD’tan muhtarlara bilgilendirme

Konya’nın Kulu ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca muhtarlara "Afet Farkındalık" eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Yılı" olarak belirlenmesinin ardından eğitim seminerleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda Kulu ilçesinde de muhtarlara "Afet Farkındalık" eğitim semineri verildi. İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, AFAD’tan Ahmet Serhat Şimşek, Serdar Gencer ve Ahmet Akıncı tarafından arama-kurtarma, sivil savunma hizmetleri, seferberlik konularında bilgiler verildi. Yapılan afet farkındalık sunumunda ayrıca, afet gönüllük sistemi, Türkiye Afet Müdahale Planı, insanı yardım gibi konular anlatıldı.
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