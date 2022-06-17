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Kulu’da 7 bin 731 öğrenci karne sevinci yaşadı

Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 731 öğrenci 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonunda karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

KONYA 17.06.2022, 11:32
Kulu’da 7 bin 731 öğrenci karne sevinci yaşadı

Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 731 öğrenci 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonunda karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Kulu ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona erdi. 60 okulda eğitim ve öğrenim gören 7 bin 731 öğrenci karnelerini ve başarı belgelerini alarak yaz tatiline çıktı. Öğrenciler, karnelerini okul müdürleri ve öğretmenlerinin elinden aldı. Okullarda öğrencilere yönelik yapılan konuşmalarda, yaz tatilinin iyi geçirilmesi ve derslerinde zayıf bulunan öğrencilerin daha çok çalışarak notlarını yükseltmeleri tavsiye edildi.

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