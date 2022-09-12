Kulu’da 7 bin 600 öğrenci ders başı yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 630 öğretmen ve 7 bin 600 öğrenci ders başı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korumaya yönelik her türlü tedbiri aldık. Okullarda çalışmalar yapılarak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim ve öğrenim hayatlarına devam etmeleri için tüm okul ve kurumlarımızda çalışmalarımızı tamamladık. Okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve personellerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Kulu’nun çevre mahallelerinden merkezdeki çeşitli okullara öğretim gören bin 100 öğrencinin taşınacağına ve öğle yemeklerinin verileceğini belirtildi.