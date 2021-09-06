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Kulu’da 7 bin 510 öğrenci ders başı yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 510 öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılına ‘merhaba’ dedi.

KONYA 06.09.2021, 12:39
Kulu’da 7 bin 510 öğrenci ders başı yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 510 öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılına ‘merhaba’ dedi.

Kulu merkez ve çevre mahallelerini kapsayan 60 okulda toplam 7 bin 510 öğrenci için 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Kulu’nun çevre mahallelerinden merkezde bulunan çeşitli okullara bin 385 öğrencinin okul servisleriyle taşınacağı öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, geleceğin teminatı çocukları korumaya yönelik her türlü tedbirin alındığını belirterek, “Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öğrencilerimizin, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere titizlikle uymaları konusunda hassasiyet göstermemiz önem arz etmektedir. Bu salgından kurtulmanın tek yolu aşı olmak. Hala aşı olmayan velilerimizi ve öğretmenlerimizi çocuklarımızın sağlığı için aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

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