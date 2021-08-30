banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kulu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

KONYA 30.08.2021, 12:11
Kulu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi Kulu’da da kutlandı. Anıt alanında düzenlenen kutlama programında çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasından sonra ilçe mezarlığındaki şehit mezarları ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, protokol mensupları, kurum ve kuruluş personeli ile ilçe siyasi parti başkanları katıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık