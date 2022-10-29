Kulu’da 29 Ekim Kutlamaları

Konya’nın Kulu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Belediye Kültür Merkezi çok amaçlı konferans salonundaki kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Murat Ünver tarafından katılımcıların bayramı kutlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Ramazan Polat, tarafından yapıldı. Programda Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Kutlamalara, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı Murat Ünver, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Fatih Tan, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.