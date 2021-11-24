Kulu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmanın ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmayla başladı. Etkinlikler, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Çok Programlı Konferans Salonunda devam etti. Buradaki programda, günün önem ve anlamını belirten konuşma yapıldı. Öğretmen konulu şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yer aldığı kutlamada, Müzik Öğretmeni Taha Şahbaz koordinesinde müzik gösterisi de sunuldu. Programda yeni öğretmenler yemin ederken, emekli öğretmen Nail Avcı da bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve plaket takdimi ile Mangala turnuvasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinleri, saat 18.30’da Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Mustafa Özcan tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri ile sona erecek.