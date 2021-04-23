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Kulu’da 23 Nisan kutlaması

Konya’nın Kulu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

KONYA 23.04.2021, 11:55
Kulu’da 23 Nisan kutlaması

Konya’nın Kulu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Kulu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan’ın Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kemal Ünlü, 23 Nisan’ın gerçek sahiplerinin kocaman yürekli çocuklar olduğuna değindi. Pandemi tedbirlerine uygun gerçekleştirilen programa Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan ve diğer protokol üyeleri katıldı.
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