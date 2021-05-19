banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti

Kulu’da 19 Mayıs törenle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

KONYA 19.05.2021, 17:28
Kulu’da 19 Mayıs törenle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kutlama programı Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü’nün çelenk koymasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları korunarak düzenlenen törene, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan ile kurum müdürleri ve siyasi parti başkanları katıldı.
Yorumlar (0)
25°
açık