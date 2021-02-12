Kulu OSB için alt yapı çalışmaları başladı

Konya’nın Kulu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin 2021 yatırım programına alınmasının ardından alt yapı çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver’i ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kulu OSB’nin 2021 yatırım programına alındığı müjdesini vermişti. Bu haberin ardından Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Soner Erkek’i makamında ziyaret etti.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Kulu Makas ve Dinek Mahallesi arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesinin teşvik kapsamına girdiğini ve resmi gazetede yayınlandığını hatırlatarak, "Biz de bu aşamadan sonra kaymakam beyle beraber Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne gittik. Müdür Soner Erkek beyle görüştük. Projenin 2021 programına alındığını söyledi. Hemen alt yapı projesini tamamlamamızı söyledi. Biz şu anda alt yapı projesini hazırlıyoruz. Proje tamamlandıktan sonra Bakanlığa bu projeyi götürüp teslim edeceğiz" dedi.

"Faaliyetlere resmi olarak başladık"

Bakanlık altyapı projesinin hayata geçmesi için ihale açılacağını belirten Başkan Murat Ünver, "Ondan sonra OSB’deki arsaların tahsisi ve satışıyla ilgili programı gündeme alacaklar. Bu şekilde OSB büyük bir ihtimalle 2021 yılı sonunda faaliyete geçmiş olacak veya 2022’de arsalar satılınca bağımsız olarak parseller fabrikatörlere, iş adamları, esnaflara satıldığı zaman burada inşaat yapmak serbest hale gelecektir. Şu anda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Budan, ben ise başkan vekiliyim. Yani OSB’nin yönetim kurulu oluşturulmuş vaziyette. Faaliyetlere resmi olarak başladık" diye konuştu.