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KTO ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Konya Ticaret Odası (KTO) ve Ziraat Bankası arasında, oda üyelerine ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayan Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolü imzalandı.

KONYA 16.12.2020, 16:54
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KTO ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Konya Ticaret Odası (KTO) ve Ziraat Bankası arasında, oda üyelerine ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayan Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolü imzalandı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Tedarik Zinciri Finansman Projesi ile tüm üyelere, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı getirerek, tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Satıcıların sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklarını belirten Başkan Selçuk Öztürk, “Böylece nakit akışı öngörülebilir hale gelmiş olacak. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılabilecek. Satıcı da endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edebilecek. Bu protokolle birlikte 81 ildeki tüm oda ve borsa üyeleri Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabileceklerdir. Projenin ülkemize, ilimize, üyelerimize, üreticilimize ve tüketicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile şehrimizde iş birliği içinde çalıştığımız Ziraat Bankası Konya Bölge Başkanı Faruk Bişiren’e de teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat Bankası Konya Bölge Başkanı Faruk Bişiren ise, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünleriyle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kurduklarını, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapılarının üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunarak sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan desteklediklerini dile getirerek, “Kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bağlı 365 oda/borsa üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabileceklerdir" diye konuştu.
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