KTO Şubat Ayı Meclis Toplantısında deprem felaketi konuşuldu

KTO’nun Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk konuşmasını gerçekleştirdi.

KTO Başkanı Öztürk, sözlerinin başında Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sebebiyle vefat eden vatandaşlar için Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve tüm millete başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi. Başkan Öztürk, “6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, 100 yıllık cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı. ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen, Türkiye’nin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan bu afet; her zaman ifade ettiğimiz gibi yaşadığımız vatanımızın ne kadar zor bir coğrafyada bulunduğunu bir kez daha hatırlattı. Tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının bin yıldır sahibi olan milletimiz, tarihe geçecek şiddette ve can kaybına sebep olan depremin acısını yaşamaktadır. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde, 11 ilde 43 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Binlerce bina yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Cenabı Allah vatanımızı her türlü afetten korusun, bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Afetin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Konya Valiliği, AFAD ve TOBB koordinasyonunda faaliyet yürüttüklerini belirten Öztürk, “Oda olarak deprem haberi duyulur duyulmaz koordine bir şekilde bölgeye yardımlarımızı ulaştırmak için çalışmalara başladık. Odamız bünyesinde oluşturduğumuz Deprem Yardım Masası’nın koordinesinde hem Oda olarak bölgeye yardımlarımızı gönderdik hem de duyurularımızla üyelerimizi harekete geçirdik. Depremin yaralarını sarmak için ilk on günde Odamızın organizasyonu ile toplam 34 yardım TIR’ını bölgeye gönderdik. Acil ihtiyaç malzmesi içeren ayni yardımlarla birlikte, iş makinesi, seyyar mutfak ve fırın, konteyner, vinç, jeneratör, seyyar tuvalet ile teknik personel ve araç deprem bölgesine ulaştırıldı. Bölgede ihtiyaç malzemelerin yeterli sayıya ulaşmasının ardından gelen talepler doğrultusunda hareket ettik. Bölgeye 600 seyyar tuvaleti göndermeye başladık. Şu ana bölgeye gönderdiğimiz seyyar tuvalet ve konteynerlerin de yer aldığı TIR’lar dahil olmak üzer 100’ün üzerinde yardım TIR’ı göndermiş olduk” diye konuştu.

“Konya Konteyner Kente konteynerler kurulmaya başladı”

Konya Konteyner Kentte gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Başkan Öztürk, “Depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’da afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Selçuklu Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliği ile AFAD koordinasyonunda Konya Konteyner Kent kurulmasına yönelik çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. İlk etap 487 konteyner, ikinci etap 413 konteyner olmak üzere toplam 900 konteynerden oluşan bir yaşam alanı oluşturulacak. İlk etabın altyapı çalışmaları tamamlandı ve Gönderdiğimiz konteynerler kurulmaya başlandı. 2. etabın altyapı çalışmaları devam etmektedir. Odamız iç tefrişatıyla birlikte 250 konteyner gönderecek. Konya Konteyner Kent ile içinde mescid, sağlık kabini, çocuk kabini gibi sosyal ihtiyaçların karşılandığı bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Yardımlar bölgeye ulaştırılmasında ve konteyner kentin kurulmasında Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinin büyük katkısı olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, “Deprem bölgesindeki halkımızdan Konya’nın yaptığı çalışmalara yönelik aldığımız teşekkür mesajları bizleri bir nebze olsun mutlu etmiştir. Depremzedelerimizin mağduriyetlerini gidermek için elinden gelenin fazlasını yapan Konyalı hemşerilerimiz, şehrimizle bir kez daha gurur duymamıza vesile olmuştur. Tüm üyelerimiz bu süreçte örnek bir dayanışma ve yardımlaşma sergilediler. STK’larımız, mesleki ve sektörel kurumlarımız Odamızın organizasyonu ile bölgeye yardım ulaştırdılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Öztürk’ün konuşmasının ardından Meclis toplantısı, KTO Meclis üyelerinin yaptıkları konuşmalarla devam etti. Meclis Üyeleri Mehmet Oğul, Mustafa Bozdam, Ali Kaya, Hatice Mendi, Naim Gökbaş, İbrahim Taşkın ve Bayram Meşe yaşanan büyük felakete ilişkin duygularını paylaşarak, yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.