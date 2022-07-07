KTO Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı

Konya Ticaret Odası (KTO) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle meslek lisesi öğretmenlerine yönelik mahalli ve merkezi hizmet içi eğitimleri KTO Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilmeye başlandı. Düzenlenen ilk grup eğitim programını tamamlayan 90 meslek lisesi öğretmenine sertifikaları verildi.

Proje çerçevesinde CNC torna, solidworks, mastercam, bilişim, solidcam ve metal teknolojileri (kaynakçılık) alanlarında KTO Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim alan 90 meslek lisesi öğretmeni, aldıkları eğitimlerin yanı sıra 3 gün boyunca “Fabrikada İşbaşı Eğitim” ile öğrendiklerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Toplamda 12 gün süren eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenler, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) Konferans Salonunda düzenlenen sertifika töreninde KTOTEK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sertifikalarını alarak burada almış oldukları eğitimlerden memnun olduklarını söyledi.

2022 yılında toplamda 180 öğretmene 12 merkezi hizmet içi eğitim, “METEK III Projesi” çerçevesinde 420 öğretmene 28 hizmet içi eğitim olmak üzere toplamda 600 meslek lisesi öğretmeninin eğitimlerini KTO Mesleki Eğitim Merkezi’nde tamamlaması planlanıyor.