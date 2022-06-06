KTO Karataylı geleceğin pilotları duayenlerle buluşmaya devam ediyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü öğrencilerine yönelik “Pilotaj Bölümü Kariyer Planlaması” konulu panel serisinin ikincisi düzenlendi.

Panelde, geleceğin pilot adayı öğrenciler, PPL/ATPL Teorik Bilgi Öğretmeni (TBÖ) Dispatcher Seher Ortatatlı’nın moderatörlüğündeki panelde Türk Hava Yolları (THY) Uçuş İşletme Başkanı Baş Pilotu, B777/787 Kaptan Pilotu Hüseyin Murat Ersoy ile bir araya geldi. Pilotaj Bölümünün kariyer olanaklarının değerlendirildiği panelde açılış konuşmasını yapan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Gündüz, “Üniversitemiz yapmakta olduğu yatırımlar ve özgün eğitim modeliyle havacılığın gözbebeği bir kurum hâline gelmekte ve başarıları ile havacılığın duayen kurumları tarafından ödüller almaktadır. Havacılıktaki en önemli hedeflerimizden biri; başarılarıyla gurur duyacağımız KTO Karataylı pilotlar yetiştirmek ve öğrencilerimizin yanında olmaktır” dedi.

"Havacılık bir tutkudur”

Havacılık sektörünün yükselişe geçtiğinden bahseden THY Uçuş İşletme Başkanı Baş Pilotu Hüseyin Murat Ersoy, “Mezun olduğum dönemde, havacılık sektörü çok dar bir alana sahipti ve pilot ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar azdı. 2003 yılından sonra sivil havacılık sektörü büyük bir ivme kazandı” ifadelerine yer verdi. Geleceğin pilot adaylarına yönelik havacılıkla ilgili önemli noktalara da değinen Ersoy, “Hayalleriniz olsun. Bu hayallerinizden de hiçbir zaman vazgeçmeyin. Havacılık bir tutkudur, yaşam şeklidir. Hayatınıza havacılık tutkusunu dahil etmediğiniz takdirde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden içinizdeki cevheri keşfedin, bu cevheri bilmeniz ve bazı hayallerinizin peşinden sonuna kadar koşmanız hedeflerinizi canlı tutacaktır. Tutkunuz ile buradasınız ve çok iyi bir eğitim alıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Geleceğin havacılarına kariyer planlamasında altın değerinde tavsiyeler

Havacılık sektörü için kariyer noktasında tavsiyelerde bulunan Ersoy, “Mezun olmadan önce yapmanız gereken önemli iki tavsiyede bulunmak istiyorum; birincisi İngilizcenizi çok geliştirin. Mezun olduğunuzda rahat bir şekilde İngilizce konuşabilmelisiniz. Dil bilgisindeki en önemli şey kelime haznenizdir. Kelime hazineniz ne kadar zengin olursa, o kadar iyi gelişim sergilersiniz. Bu konuda siz çok şanslısınız. Erasmus sayesinde yabancı uyruklu öğrencilerle kolay iletişime geçme imkânınız var. Dolayısıyla İngilizce konuşabileceğiniz alanlar oldukça fazla. İkinci önemli olan husus ise bilgidir. Teorik bilgi dersleri çok önemli fakat uçuş hayatınıza başladığınızda teorik derslerinize çalışmak için vakit bulamayacaksınız. Teorik bilginiz, uygulamalı eğitiminiz, kadar iyi olmalı” diye konuştu.

“Ben değil, biz olmak”

İşe alım sürecindeki mülakatlar hakkında da bilgiler veren Ersoy, “Teorik bilginiz kuvvetli olmalı ki mülakatta genel havacılık hakkında sorular sorulduğunda bu bilgi sizi öne geçirmeli. Oturma şekliniz, giydiğiniz kıyafet, diksiyonunuz, genel kültürünüz, İngilizce seviyeniz önemlidir. Pilotluğun temelinde iletişim yer alır; iletişimin temelinde ise takım çalışması vardır. Takım çalışmasının anlamı ‘ben değil biz olmaktır.’ Bütün başarılar da biz olmaktan geçer” tavsiyelerinde bulundu.

Program, soru cevap bölümünün ardından, konuklara plaket takdim edilmesiyle son buldu.