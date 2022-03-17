KTO Karataylı diyetisyen adayları beyaz önlüklerini giydi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine “Diyetisyenliğe İlk Adım” töreni düzenlendi. Törende, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 77 öğrenci beyaz önlüklerini giymenin heyecanını yaşadı.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için “Diyetisyenliğe İlk Adım” töreni düzenlendi. Törende, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 77 öğrenci, beyaz önlüklerini KTO Karataylı akademisyenlerin elinden giymenin heyecanını yaşarken, diyetisyenliğe bir adım daha yaklaştı.

“Türkiye geneli üniversiteler arası istihdam sıralamasında 15. sıradayız”

Törende konuşma yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, öğrencileri tebrik ederek, “Öğrencilerimiz için önemli bir an. Mesleğe ilişkin bir simge olan beyaz önlüğünüzü onurla taşıyacağınıza ve önlüğünüzün hakkını vereceğinize eminim. Çünkü KTO Karatay Üniversitesi’nin eğitim kalitesini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) verilerinde de görüyoruz. Türkiye geneli üniversiteler arası istihdam sıralamasında 153 üniversite arasında 15. sıradayız. Sizin de mezun olduktan sonra çok kısa sürede mesleğinizi icra etmeye başlayacağınıza inanıyorum. Ülkemizde bu meslek, günden güne daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü birçok hastalık, obeziteden kaynaklanmakta olup sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi anlaşılmış, diyetisyenlere olan ihtiyaç her geçen gün artmıştır” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Füsun Sunar da, meslek sonrası eğitimin önemine vurgu yaparak, “Bilim çok hızlı gelişiyor. Uluslararası sağlık camiasındaki meslektaşlarımızla güncel bilimi yakalamamız ve bilime yön verebilmemiz için mezuniyet sonrası eğitimlerimize devam ederek kendimizi sürekli yenilemeliyiz” şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan ise, üstün nitelikli diyetisyenler yetiştirdiklerinin altını çizerek öğrencilerine önemli tavsiyelerde bulundu. Ünüsan, “Ülkemizde ne kadar çok diyetisyenimiz artarsa, ülkemizdeki sağlık harcamaları da o denli azalacaktır. Kendimizi yeni bilgilerle sürekli olarak donatmalı ve etik değerlere sahip çıkmalıyız. Bugün giymiş olduğunuz beyaz önlük; sevgiyi, merhameti, doğruluğu, güveni temsil etmektedir. Bu bölümü seçmenizde sizleri destekleyen ailelerinizi ve sizleri canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.