KTO Karataylı çocuk gelişimcilerden örnek yardım kampanyası

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı birinci sınıf öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen “Bir İyilik Paylaşımı: Ubuntu Çemberi” yardım kampanyası çerçevesinde Karatay Belediyesi Hamzaoğlu Anaokulu’nda iyileştirme çalışmaları tamamlanan beş sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı birinci sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde Hamzaoğlu Anaokulu’nda tefrişatı tamamlanan beş sınıfın açılış törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Saniye Göknil Çalık, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve öğretmen katıldı.

“Toplumun ihtiyaçlarını bilen öğrenciler yetiştirme hedefimiz var”

Törende selamlama konuşması yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “KTO Karatay Üniversitesi olarak toplumla bütünleşmek, sorumluluklarımızdan yalnızca biridir. Üniversiteler yalnızca amfi ya da akademisyenlerden oluşan eğitim kurumları değildir. Aynı zamanda topluma bir şeyler veren ve toplumdan bir şeyler alan yapılardır. KTO Karatay Üniversitesi olarak hem sosyal hem teknik alanlarda sahada olmaya çalışan bir yapıya sahibiz. Toplumun ihtiyaçlarını öğrenmek ve o ihtiyaçlara cevap verebilen öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Ortaç, “Biz şimdiye kadar bu tip faaliyetlerin içerisinde olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hamzaoğlu Anaokulu’nda emeği geçen Karatay Belediyemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, “KTO Karatay Üniversitesi ile yapmış olduğumuz çalışmalar çok değerli. KTO Karataylı öğrenciler daha birinci sınıfta işin nasıl yapıldığı konusunda heyecanla sahaya inmiş durumdalar. Çalışacakları alanlardaki uygulamaları görüyorlar, çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

KTO Karatay Üniversitesi’ne teşekkür eden Büyük, “Eğitimin daha kaliteli olması için her türlü fedakarlıkta birlikteyiz. Şu an bunun canlı göstergesi olan bu törende Rektörümüze, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimize ve KTO Karatay Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikler hızla devam edecek, hızla yükselecek, sonuçta kazanan çocuklarımız olacak, kazanan Türkiye’miz olacak” diye konuştu.

Tören, konuşmaların ardından anaokulu öğrencilerinin yaptığı gösteriler ile sona erdi.