KTO Karatay’da "Sivil Havacılıkta Kariyer" konulu panel

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü ile Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik “Sivil Havacılıkta Kariyer” konulu panel düzenlendi.

PPL/ATPL Teorik Bilgi Öğretmeni (TBÖ) Seher Ortatatlı’nın moderatörlüğündeki panelde, öğrenciler THY B777 Sorumlu Kaptan Pilotu, Eğitmen, Yazar Menderes Çakıcı ile bir araya geldi.

"Nitelikli pilot eksikliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük boyutlarda"

Havacılık sektörünün önemini vurgulayan Kaptan Pilot Menderes Çakıcı, “Havacılık sektöründeki gelişmeler uluslararası standartlarda pilot ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Sektörde donanımlı ve nitelikli pilot eksikliği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük boyutlarda. Bu yüzden çağın mesleği ve ihtiyacı haline gelen Pilotluk ile Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine yönelik meslekler, en çok tercih edilen meslekler arasına adını yazdırıyor” dedi.

Havacılık sektöründe her geçen yıl artan ihtiyaca da değinen Kaptan Pilot Çakıcı, “Ticari kargo ve yolcu uçaklarında insan kaynağı açığının sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD’de 10 yıl içinde pilotların yüzde 30’u emekliye ayrılacak. Dünyada gelecek 20 yıl içinde 790 bin pilot, 622 bin teknisyen, 858 bin kabin memuru ihtiyacı olacak” şeklinde konuştu.

"Çalıştığınız kuruma katacağınız bir vizyonunuz mutlaka olmalı"

İşe alım süreçlerinde değinen Çakıcı, “Mesleğinizde donanımlı olmalı fakat en az bir konuda da uzman olmalısınız. Yabancı dil sorununuz olmamalı, iletişim becerileriniz çok iyi olmalı, takım içinde çalışabilme yeteneğiniz olmalı, hızlı değişime uyum sağlayabilme beceriniz olmalı. Çalışmaya başladığınız zaman ise çalıştığınız kuruma katacağınız bir vizyonunuz mutlaka olmalı. Kendinizi yetiştirir, havacılık kültürüne ait olduğunuzu hissederseniz, mutlaka iyi bir iş sahibi olursunuz” önemli tavsiyelerde bulundu.

“KTO Karatay Üniversitesi’ndeki çift anadal imkanları oldukça kıymetli”

Aynı zamanda mühendis kökenli olduğunu belirten Çakıcı, KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü bünyesindeki çift anadal (ÇAP) imkanlarının oldukça geniş olmasının kıymetli olduğundan bahsetti; “Üniversitenizde yer alan ÇAP fırsatlarını kaçırmayın. İki diplomayla birden mezun olmanın, mezuniyet sonrasında iş fırsatlarını çoğaltabilmenizde önemli bir yeri olacaktır” dedi.

Program, soru cevap bölümünün ardından, KTO Karatay Üniversitesi Havacılık Eğitimi ve İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Agah Karabıyık ve Eğitim Müdürü Saffet Özgün’ün konuklara plaket takdim etmeleriyle son buldu.