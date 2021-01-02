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KTO Karatay’da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün düzenlediği “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Sunumu ve Sosyal Hizmet Eğitimi: İngiltere ve Türkiye Örnekleri” webinarı gerçekleştirildi.

KONYA 02.01.2021, 12:30
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KTO Karatay’da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün düzenlediği “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Sunumu ve Sosyal Hizmet Eğitimi: İngiltere ve Türkiye Örnekleri” webinarı gerçekleştirildi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün düzenlediği webinara Liverpool Hope Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Acar, Londra Hackney Belediyesi’nden Aile Müdahale ve Destek Hizmetleri Bölümü İzleme ve Havale Birimi Yöneticisi Sosyal Hizmet Uzmanı Ali İstanbullu, Konya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Osman Akbaba ve Sosyal Hizmet Uzmanı Muhammet Kiremitçi katıldı. Webinarın moderatörlüğünü ise KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin yaptı. Webinarda, Türkiye için Covid -19 pandemi sürecinde sosyal hizmetlerin sunumu ve sosyal hizmet eğitimi kapsamında alınan önlemler, sunulan yeni hizmet ve gelecek beklentileri değerlendirildi.

“İhtiyacı olan ailelere, sosyal ekonomik destekler artırıldı”

Gerçekleştirilen webinarın sonucunda önemli tespitlerin ortaya çıktığını belirten KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin, “Türkiye’de korona virüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne, salgının gösterdiği riskin düzeyine göre devlet eliyle sosyal hizmetlerin oluşturulmasında, sunumunda ve denetiminde farklı politikalar izlendi, farklı önlemler alındı” dedi.

Salgın döneminde ortalama yaşam düzeyinin gerisinde kalan dezavantajlı bireylerin dezavantaj durumunun derinleşme tehlikesine dikkat çeken Alptekin, “Özellikle yaşlı, engelli ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik olarak kurum bakım hizmetlerinde, hızla bir dizi tedbirler alındı. Dezavantajlı gruplara yönelik kamusal sosyal hizmetler, korona virüs salgınının etkisini artırdığı dönemlerde ‘aciliyet’ içerenler dışında kesintili sunulabildi, kurum bakım hizmetleri dışarıya kapatıldı. Salgının başlangıç dönemlerinde kuruluşların acil afet planlarının güncellenmesi, stok, personel, sağlık ve olası vaka durumlarını izleyebilmek için Aile Bilgi Sistemi’nde takip modülü oluşturulması, dijital eğitim ortamı bulamayan çocukların eğitimden kopmamaları için ailelerine sosyal ekonomik desteklerin artırılması, tablet dağıtımı yapılması gibi bir dizi tedbirler hayata geçirildi” şeklinde konuştu.

“Vefa Sosyal Destek Grupları başarılı çalışmalara imza attı”

Vefa Sosyal Destek Gruplarının önemine değinen Alptekin, “65 ve üstü yaş grubunda bulunan vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma yasağı dönemlerinde yaşlıların, engellilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grupları başarılı çalışmalara imza attı. Maaş çekme/banka işlemleri, nakit yardımların dağıtılması, market-pazar alışverişi, fatura-taksit ödeme, ilaç temini ve gıda paketleri dağıtımı bu çalışmalar arasında yer alıyor. Pandemide devletin yanı sıra yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörde sosyal hizmet alanındaki dayanışmaya önemli katkılar sağlıyor. Evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşması, ev tipi ve gündüzlü bakımın özendirilmesi noktasında sektörler arası işbirliğinin, salgının ilerleyen dönemlerinde de devam ettirilmesi gerekmekte” ifadelerine yer verdi.

“Dezavantajlı nüfus gruplarına ulaşmada risk haritaları önemli araçlardır”

Yaşlılar, engelliler, sığınmacılar, risk altında yaşayan çocuklar vb. dezavantajlı nüfus gruplarına ulaşmada risk haritalarının önemli araçlar olduğunu da belirten Alptekin, “Risk haritaları önemli araçlardır. Ancak pandemi döneminde risk haritalarından yeterince yararlanılamadığı için hizmetlerin sunumunda istenilen hıza ulaşılamamıştır. Özellikle kırsal alanda yaşayan, teknoloji kullanımı çok sınırlı olan engelli ve yaşlılara erişimde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, uzaktan eğitime ulaşmakta zorlanan çocukların tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesi, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik koruyucu aile hizmetinin daha özenli ve profesyonel zeminde yürütülmesi, risk altındaki çocuklara ulaşmada okul sosyal hizmeti modelinin hayata geçirilmesi, filyasyon ekibinde psikososyal destek sağlayıcı profesyonellere yer verilmesi gerekli görülmektedir” diye konuştu.
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