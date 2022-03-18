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KTO Karatay Üniversitesi’nde Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen “Yeni Bir Eko-Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek: Kimseyi Geride Bırakmamak” konulu konferansta, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Vedat Işıkhan, KTO Karataylı öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA 18.03.2022, 18:14
KTO Karatay Üniversitesi’nde Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen “Yeni Bir Eko-Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek: Kimseyi Geride Bırakmamak” konulu konferansta, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Vedat Işıkhan, KTO Karataylı öğrencilerle bir araya geldi.

KTO Karatay Üniversitesi’nde Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla “Yeni Bir Eko-Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek: Kimseyi Geride Bırakmamak” konulu konferans düzenlendi. KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen konferansa KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü temsilen İl Müdür Yardımcısı Zeki Şen, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şubesi Başkanı Muhammed Kiremitçi, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü akademisyenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Sosyal Hizmet Bölümümüz, çok değerli çalışmalar yürütmektedir”

Programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, “Sosyal Hizmet Bölümümüz, fakülte bünyesinde çok değerli çalışmalar yürütmektedir. Toplumsal problemler, pandemi öncesi dönemde olduğu gibi pandemi dönemi sonrasında da sosyal hizmet uzmanlarının çabalarıyla çözüme kavuşacaktır. Sosyal hizmet mesleğinin giderek önem kazanmasıyla, yurt dışı örneklerinde de rastladığımız üzere sosyal hizmet uzmanlarına daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, dünya sosyal hizmet gününüzü kutluyorum” dedi.

“İhtiyacı en fazla hissedilen mesleklerden bir tanesi de sosyal hizmettir”

Günümüzde yaşanan savaş ve göç olgusuna karşı sosyal hizmet uzmanlığının ve sosyal politikaların önemine değinen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Yaşadığımız dünyayı gözden geçirdiğimiz zaman arzu etmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya kalmaktayız. Başlı başına bir sosyal sorun olan savaş olgusu birçok farklı sosyal sorunları da tetikleyebilecek bir özelliğe sahiptir. Günümüz dünyasında yoksulluk, işsizlik, yaşlılık, kadına şiddet sorunları gibi temel sorunların yanı sıra ne yazık ki kitlesel göç gibi bir süreçle de mücadele etmekteyiz. Kimi insanlar savaştan kaçmakta kimi insanlar da daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaya çalışmaktadır. Fakat ne olursa olsun bu tablo, insanların sorunlarını çözmeye çalışan birçok disiplinin arzu etmediği bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada sosyal politikalar devreye girmekte ve sosyal hizmete duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Çalışma alanları bakımından çok zengin bir konumdadır”

Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalışma alanlarının altını çizen Işıkhan, “Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümlerinden mezun olan gençlerimizin pek çok çalışma alanı bulunmaktadır. Bu alan zenginliğinin altını çizmek istiyorum. Bazı hizmet alanlarında dijitalleşmenin yaygın hale geleceğine tanık olacağız. Artık ülke olarak, küresel bir dünyada aktör olma yönünde önemli bir konuma gelmiş bulunmaktayız. Bunun için de kendi sorun alanlarımıza yönelik uzmanlaşmamızı arttırmamız gerekmektedir. Yakın gelecekte sosyal hizmet müdahalelerinde çok kullandığımız vaka yönetimi yaklaşımı ve kanıta dayalı uygulama daha önemli hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Geleceğin sosyal hizmet uzmanı adaylarının gününü de kutlayan Işıkhan, “Alanda iyi bir uygulama yapmak ve iyi bir iz bırakmak en öncelikli hedefimizdir. Dünya Sosyal Hizmet Günümüz kutlu olsun. Bizlerden sonra sizlerin de ülkemizin sosyal politikalarına şekil verme noktasında çok önemli roller üstleneceğinizi biliyoruz” dedi.

Program, Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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