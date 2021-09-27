KTO Karatay Üniversitesi TEKNOFEST 2021’den birincilikle döndü

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi HESPEROS Takımı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021 ‘Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Fikir Kategorisi’nde birinci oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli kategorilerde teknolojik yarışmaların düzenlendiği TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında yapıldı. KTO Karatay Üniversitesi bu yıl TEKNOFEST 2021’e üç takım halinde katılım sağladı. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Kategorisi’nde AR-GE Topluluğu ‘KARATAY’ adlı elektrikli araç ile Uluslararası İnsansız Hava Aracı-Döner Kanat Kategorisi’nde Tuğrul Takımı ‘HÜMA’ adlı drone ile Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi’nde ise HESPEROS Takımı ‘Biyolojik Fotovoltaik Güneş Hücresi Bazlı Taşınabilen Pestisit Sensörü Kiti’ başlıklı projeleri ile TEKNOFEST 2021’ne katıldı. Üç takım final müsabakalarında yer alırken HESPEROS Takımı, projesi ile KTO Karatay Üniversitesi’ne 1.’lik ödülü getirdi.

Biyoteknoloji Fikir Alanında 1’lik Ödülü KTO Karatay’ın

Danışmanlığını KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız’ın yaptığı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Yaren Zerrin Akıncı ile Menşure Güler’den oluşan HESPEROS Takımı, Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Fikir Kategorisi’nde Türkiye 1.si oldu. Ödüllerini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elinden alan HESPEROS Takımını KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve Rektör Prof. Dr. Bayram Sade tebrik etti.

Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk’ten tebrik

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay HESPEROS Takımının başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle ülkemizin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST organizasyonunun düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. KTO Karatay Üniversitesi olarak bu yıl TEKNOFEST 2021’e üç takımımız katılım sağladı. HESPEROS takımımız yarıştığı kategoride 1. olarak bizleri son derece gururlandırdı. Başta projenin akademik danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız hocamız olmak üzere öğrencilerimiz Menşure Güler ve Yaren Zerrin Akıncı’yı tebrik ediyorum. Final müsabakalarında yer alan ve üniversitemizi en güzel şekilde temsil eden öğrenci ve akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade’den Tebrik

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise “KTO Karatay Üniversitesi olarak fikir, proje ve AR-GE ekosistemini önemsiyor, bu konuda öğrencilerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Gençlerimize rol model olan TEKNOFEST organizasyonuna bir vatandaş olarak, toplum olarak sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Gerekli şartlar oluştuğunda gençlerimizin neleri başarabileceğine bu organizasyonlar vasıtasıyla hep birlikte şahit oluyoruz. Yarıştıkları kategoride 1. olarak bizleri gururlandıran HESPEROS takımımızı ve final müsabakalarına katılım sağlayan diğer takımlarımızı tebrik ediyorum” sözleriyle TEKNOFEST 2021’deki KTO Karatay başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.