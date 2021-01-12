KTO Karatay Üniversitesi Greenmetrıc dünya sıralamasında

Dünya genelinde saygın üniversitelerin kampüs ortamı, altyapı yeterliliği, enerji kullanımı, ulaşım, eğitim ve araştırma gibi faktörler ile sürdürülebilirlik konularına dikkat çekerek üniversitelerde çevre konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Üniversiteleri IU Green Metric Platformu “UI GreenMetric World University Rankings” 2020 yılı sonuçları açıklandı. 6 kategori ve 24 alt kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi dünyada 626. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı arttırmak için her yıl dünyanın saygın üniversitelerini “kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım, sürdürülebilirlik ve eğitim” gibi farklı alanlarda değerlendiren GreenMetric’e göre, ‘bir dünya üniversitesi olmak’ ilkesiyle yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi, farklı kriterlerde gösterdiği performansla dünya sıralamasına adını üst üste ikinci kez yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Enerji ve sürdürülebilirlik alanında öncü üniversite

Türkiye’de tek Enerji Yönetimi Bölümü’ne sahip üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, enerji yönetimi alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Enerji Yönetimi lisans ve lisansüstü programlarıyla enerji üretimi ve kullanımı sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu yönetsel konuları ve problemleri, küresel ve disiplinler arası bir bakış açısı ile belirleyebilecek ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, bu alanda öncü üniversite olarak dikkat çekiyor.

Şehrin merkezindeki üniversite

KTO Karatay Üniversitesi merkez kampüsü ve Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’na erişim sağlamak isteyenler, toplu ulaşım hizmetlerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde faydalanılabiliyor. Kampüse hızlı ve güvenilir erişimin yanı sıra KTO Karatay Üniversitesi kampüslerinin düzenli olması, GreenMetric sıralamasında KTO Karatay Üniversitesi’ni ulaşım alanında öne çıkarıyor.

Kendi enerjisini üreten üniversite

Üniversite kampüsünde hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile üniversitenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i karşılanıyor. A Blok üzerinde yer alan yaklaşık 800 solar güneş paneli ile 214 kW elektrik üretiliyor. KTO Karatay Üniversitesi hem toplumsal hizmet hem de AR-GE alanında yapmış olduğu faaliyetlerle Konya başta olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkılar sağlıyor.

Yaptığı başarılı çalışmalarla Türk Standartları Enstitüsü’nden TS 1381 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk üniversite unvanına sahip KTO Karatay Üniversitesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atıkları türlerine göre ayıran üniteler vasıtasıyla geri dönüşüme kazandırarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Sıfır Atık Belgesi alan Türkiye’deki sayılı üniversiteler arasında yerini aldı.

Lise öğrencilerine yönelik enerji verimliliği projesi

2020-2021 yıllarını tematik olarak “Enerji Verimliliği” yılı ilan KTO Karatay Üniversitesi, bu doğrultuda da bir dizi çalışmalar yürütüyor. Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda lise düzeyindeki öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve bu konuda fikirlerini hayata geçirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen “Enerjimizi Koruyalım” yarışması ile proje fikirleri dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmişti.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra üniversitede devam eden fotosel aydınlatma projesi ve benzeri uygulamalar, KTO Karatay Üniversitesi adını, dünya çevreci üniversiteler listesine bir kez daha yazdırdı.