KTO Karatay Üniversitesi Emzirme Danışmanlığı mobil uygulaması projesi, patent tescili aldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 2017 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan Emzirme Danışmanlığı Mobil Uygulaması Projesine Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil almaya hak kazandı.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güliz Onat Demir tarafından 2017 yılında geliştirmeye başlanan ve 2019 yılında KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi patent portföyüne hizmet buluşu olarak dahil edilen “Emzirme Danışmanlığı Mobil Uygulaması” çalışmasına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil aldı. Proje kapsamında, çocuk sahibi olmuş annelere ve anne adaylarına yönelik geliştirilecek mobil uygulama ile annelere doğum anından itibaren bebeklerinin emzirme süreçleri hakkında çeşitli sorular yöneltilecek, verilen yanıtlara göre sağlıkta yapay zekâ ve veri madenciliği yöntemleriyle emzirme sorununun tanısının konulabilmesi amaçlanıyor.

“Yeni bebek sahibi olmuş annelere ve anne adaylarına büyük fayda sağlayacak”

KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, alınan buluş patenti hakkında; “Tekniğin bilinen durumunda, yürütülen çalışma haricinde tüm özelliklerin bir arada olduğu bir başka çalışmanın mevcut olmaması başvurumuzu başarıya götürmüştür. Portföyümüzde olan ve patent belgesi alan bu teknolojiyi ticarileştirmek üzere son aşamaya geldik, yeni bebek sahibi olmuş annelere ve anne adaylarına büyük fayda sağlayacak IOS ve Android marketlerde yer alacak mobil uygulamamızı tamamlayarak yayın hayatına başlatacağız” ifadelerini kullandı.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güliz Onat Demir ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle annelerin ve anne adaylarının faydalanacağı bu uygulamayı hayata geçiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı bir toplum için emzirme büyük bir önem arz ediyor. Anne sütünden tüm bebeklerin faydalanması gerekiyor. Bu uygulama ile emzirmede yaşanan sorunlarının tanısının konulması anne ve anne adaylarına destek vermeyi amaçlıyoruz. Projemizin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil alması hepimizi gururlandırdı. Bu projeyi desteklemeye değer gören KTO Karatay Üniversitesi aileme teşekkür ederim” dedi.