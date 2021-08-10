KTO Karatay Üniversitesi AKİTEK ile ilklere imza atıyor

Türkiye’nin Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK)’ne sahip tek üniversitesi olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yoğun AR-GE odaklı mühendislik eğitimi ile ilklere imza atmaya devam ediyor.

AKİTEK Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, AKİTEK hakkında açıklamalarda bulundu. Konya’nın, tarım makineleri alanında Türkiye’de öncü iller arasında olması dolayısıyla, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan talep analizi çalışmaları sonuç buldu. Akıllı Teknolojiler Merkezi projesinin başlangıcının talep analizi noktasında yoğunlaştığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, “Dünya Bankası’nın verilerine göre 1970 yılından bu yana dünya nüfusu 2 katına çıkmıştır. Ancak ekilebilir arazilerde artış bu oranla paralel olmamakla beraber sadece %25 artış göstermiştir. Yani, birim tarım alanıyla daha fazla insanı doyurmak zorunda olduğumuz gerçeğiyle yüzleşmekteyiz.” açıklamalarına yer vererek bu konunun çözüm yolları hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, konvansiyonel yani klasik tarım anlayışını terk edip yenilikçi teknolojiler ortaya koymanın önemini vurgulayarak; “Günümüzdeki birim tarım alanından daha fazla verimlilik alma amacını hedefleyen tarım platformu, Tarım 4.0 olarak adlandırılıyor. Bunun temelleri 1990’lı yılların sonunda uydu pozisyonlama sistemlerinin sivil halka açılmasıyla hassas tarım olarak başlamış, bugün ise bu durum Tarım 4.0 terimi ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla sektördeki trend giderek akıllı tarım makinalarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu teknolojiler sayesinde geliştirdiğimiz projenin; birim alandan tarımdaki verimliliği arttırarak ekilebilir alanlarımızdan daha fazla mahsul elde etme, onları daha verimli kullanma, girdi maliyetlerini azaltma ve daha sürdürülebilir tarım ortaya koyma konusunda uzun vadede çok yönlü etkileri olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği’nden 5 milyon euro fon desteği alan proje “AKİTEK”

Akıllı Teknolojiler Merkezi’nin kurulma sürecinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, “Akıllı teknolojilerle donatılmış tarım ekipmanları üretimindeki eksilikleri tespit edip, bunların hepsine tek tek çözüm önerisi hazırladık. Bu çözüm önerilerimiz ile Konya’yı muazzam bir merkez kazandırma projesine dönüştürmeyi hedefleyerek Avrupa Birliği’ne ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otoritesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında bu projeye yaklaşık 5 milyon Euro tutarında bir fon almaya hak kazandık” şeklinde konuştu.

AKİTEK’ten iki ayrı yetenek: “Prototipleme ve Doğrulama”

AKİTEK Proje Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, merkezin bilhassa prototipleme ölçüm ve test anlamında yeteneğinin çok yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak; “Merkezimizde prototipleme yeteneğimizi, mekanik ve elektronik prototipleme olarak 2 alt kategoriye ayırabiliriz. Mekanik prototipleme yeteneklerimiz çerçevesinde, gerçeği ile birebir mekanik özellikleri sergileyebilen fakat çok farklı malzemelerden oluşan hem plastik hem metal baskı üretebileceğimiz teknolojik 3 boyutlu yazıcılarımız mevcuttur. Elektronik prototipleme alanında ise fikirden prototiplemeye uzanan elektronik baskı devre gerçekleştirebileceğimiz tüm cihazlarımız bulunmaktadır” dedi.

Hassas ölçüm cihazlarının önemine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Nesimioğlu, “Test, ölçüm ve doğrulama kısmında ise daha ziyade elektronik yeteneklerimiz ön plana çıkıyor. Burada, hassas ölçüm cihazlarımız, 50 GHz frekansına çıkabilen sinyal spektrum analizörümüz ve vektör network analizörümüz bulunmaktadır. Aynı zamanda da elektronik bazlı ekipmanların elektro-manyetik testlerini yapabileceğimiz bir yankısız odamız vardır” sözlerine yer verdi.

Türkiye’de Tek "AKİTEK"

Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, “Türkiye’de, saydığımız yetenekleri teker teker icra eden az sayıda kıymetli merkez bulunmasına rağmen, bir AR-GE projesinde ihtiyaçlar dahilinde bütüncül olarak tüm bu prototipleme, test ve doğrulama hizmetlerini bir arada sunan başka merkez yok. Dolayısıyla KTO Karatay Üniversitesi olarak Akıllı Teknolojiler Merkezi’nde öncelikle Konya Bölgesine daha sonra ise tüm Türkiye’ye birden çok bileşenin bir arada bulunduğu etkileşimli bir merkez vadediyoruz. Amacımız, ulusal çapta bilinen ve Türkiye’de belli birtakım işler başararak mantalitesini oturtmuş, AR-GE denince akla gelen merkezlerden birisi olmak. Daha uzun vadede ise odağı çerçevesinde uluslararası projeler yürüterek Türkiye dışında da akla gelen öncü bir merkez olmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

AKİTEK’in Kapısı Tüm Üretim Endüstrisine Açık

Akıllı Teknolojiler Merkezi’nin finansal sürdürülebilirliğini sağlayarak büyümeyi gaye edindiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Nesimioğlu, “Yapacak çok şeyimiz var. İlki belli başarılar elde edip sürdürülebilirliğimiz sağlamak. Sonrasında ise yeteneklerimizi arttırmak büyük önem taşıyor. Talebe bağlı olarak ya cihazlarımızın sayısını arttıracağız ya da bu taleplere istinaden ekipman parkımızı sürekli geliştirme gayreti içerisinde olacağız. Akıllı Teknolojiler Merkezi’nin temel noktası tarım makinaları gibi gözükse de kapımız tüm üretim endüstrisine açık. Biz tarım makinaları alanında bir AR-GE merkezinden fazlası olacağız. Tarım makinalarını dönüştürmek, tarım 4.0 ile alakalı ekipman üretmek konusunda farklı bir çağ açmak için bu merkezi kurduk. Fakat diğer üretim kollarında faaliyet gösteren üreticilerimizin de AR-GE projelerinde onların çözüm ortağı ve hizmet sağlayıcısı olacağız. Başka bir ihtiyaçları olduğunda sonuna kadar yanlarında olmak için azami gayret sarf edeceğiz” diyerek bütün sektöre güvence verdi.

“AR-GE deneyimi ile mezun olmuş öğrenciler yetiştireceğiz”

Oluşturulacak istihdam ve mevcut üreticileri daha bilgili hale getirme konusunda da faaliyet göstereceklerini söyleyen Nesimioğlu, “Projemiz kapsamında hali hazırda sanayide çalışan beyaz ve mavi yakalı personelin akıllı teknolojiler hususunda daha bilgili hale gelmesi, önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Mevcutta tarım makinaları üreticilerimizde çalışan mühendislerimize çok sayıda eğitim vermek çözüm kurgularımız arasındadır. Diğer yandan KTO Karatay Üniversitesi’nde AR-GE proje kültürünü bilen, akıllı tarım makinaları sektöründe çalışıp direkt çıktı verebilecek yetenekli öğrenciler yetiştirerek fark yaratacağız. Bilhassa lisansüstü eğitim alan öğrencilerimizin tezlerini burada kurgulayacağımız projelere mümkün mertebe entegre etmeyi planlıyoruz. Lisans son sınıf öğrencilerimizi de bu merkezle özdeşleşmiş projelerde çalıştırarak, sektöre hedef odaklı ve akıllı tarım makinalarının geliştirildiği AR-GE projelerinde deneyimi olan insan kaynağı yetiştirmeye gayret edeceğiz. Nitelikli personel istihdamından tutun birlikte yapacağımız pilot projeler ile Konya’nın dünyadaki trendlere uygun akıllı teknolojilerle donatılmış tarım makinaları üretebilme yeteneğini artırmaya katkıda bulunacağız” ifadelerinde bulundu.