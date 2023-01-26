KSO’da gıda ve et ürünleri sektörünün sorunları konuşuldu

Konya Sanayi Odası’nın (KSO) 2. meslek komitesini oluşturan Gıda Maddeleri İmalatı, Et ve Et Ürünleri sektör sanayicileri bir araya geldi. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantıda konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, gıda sektörünün stratejik öneminden bahsederek, sürdürülebilir gıda arzı için gıda sektörünün sorunlarını yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

KSO toplantı salonunda yapılan meslek komitesi toplantısına, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Necip Çimen, 2. Komite Başkanı Hayati Çelik, Meclis Üyeleri Tahir Büyükhelvacıgil ve Servet Çay ile komite üyesi sanayiciler katıldı. Komite toplantısının açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, pandemi ile birlikte gıda ve gıdaya erişimin tüm dünyada daha önemli hale geldiğini söyledi. Konya’nın gıda sektöründe Türkiye’nin önde gelen üretici şehirlerinden olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Büyükeğen, gıda sanayi dahil olmak üzere Konya’daki tüm sektörlerin sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmek için çalışmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı. Başkan Büyükeğen, “Meslek komitelerimizin, sanayicilerimizin sorunları, aynı zamanda bizim sorunumuzdur. Bugün burada konuştuğumuz konuları rapor haline getirerek, başta üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza ileteceğiz. Bu sorunların çözüme kavuşturulması için takipçi olacağız” dedi.

Konuşmasında geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptıkları ziyaretle ilgili de bilgi veren Mustafa Büyükeğen, “Bakanımız Vedat Bilgin’i ziyaretimizde, 2. komitemizin Aralık ayında yaptığı toplantıda da gündem olan yabancı işçi çalıştırma, insan kaynağı problemi, EYT gibi konulardaki taleplerini de bakanımıza bire bir ilettik. Bundan sonra da bakanlıklarımıza ziyaretlerimiz devam edecek ve sanayicilerimizden gelen talepleri iletmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Büyükeğen’in konuşmasının ardından, komite üyeleri sorunlarını ve taleplerini iletti. Canlı hayvan ve et fiyatlarına son aylarda gelen zamlar, artan maliyetlerden dolayı işletme sermayelerinde yaşanan sorunlar, tohumculuk sektöründe sanayi sicil belgesi alınamaması gibi konular masaya yatırıldı.