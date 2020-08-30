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KSO, meslek komitesi toplantılarına başladı

KSO BAŞKANI MEMİŞ KÜTÜKCÜ'NÜN BAŞKANLIĞINDA, VİDEO KONFERANS İLE YAPILAN İLK TOPLANTIDA 1., 12. VE 24. MESLEK KOMİTELERİNİ OLUŞTURAN MERMER, İNŞAAT, İKLİMLENDİRME VE GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖR SANAYİCİLERİ SORUNLARINI DİLE GETİRDİ.

KONYA 30.08.2020, 10:07
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KSO, meslek komitesi toplantılarına başladı

Konya Sanayi Odası (KSO), pandemi sürecinde yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, sektörlerin ve sanayicilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek amacıyla meslek komitesi toplantılarına başladı.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlığında, video konferans ile yapılan ilk toplantıda 1., 12. ve 24. meslek komitelerini oluşturan mermer, inşaat, iklimlendirme ve geri dönüşüm sektör sanayicileri sorunlarını dile getirdi.

Toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Oda olarak daha önce yüz yüze yaptıkları meslek komitesi toplantılarının ikinci serisine Covid-19 salgını dolayısıyla video konferansla başladıklarını, KSO’nun 24 meslek komitesinin tamamıyla bir araya gelerek sektörlerin taleplerini ilgili kurumlar nezdinde dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Takdire şayan mücadele"

Sanayicilerin pandemi dolayısıyla çalışanları ile birlikte 6 aydır olağanüstü, takdire şayan bir mücadele verdiğinin altını çizen Kütükcü, "Konya Sanayi Odası olarak biz de, sanayicilerimizin bu mücadelesine en güçlü desteği sunmak, pandeminin işletmelerimize verdiği zararı minimize etmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş dünyamızdan gelen talepler bizim için çok kıymetli. Meslek komitesi toplantılarımızın sonucunda da sektörlerimizin taleplerini, sorunlarını raporlaştırarak ilgili kuramlara ileteceğiz. Çözümünü takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KSO, pandemi döneminde sanayiciye büyük destek oldu"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Mart ayından bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Kütükcü, “Pandemi sürecinde üyelerimizle güçlü bir iletişim kurduk. Oluşturduğumuz yeni dijital iletişim platformları ile, üyelerimize sorunlarını daha hızlı iletme imkanı sunduk. Pandeminin ilk günlerinde Odamız bünyesinde bir Pandemi Kurulu oluşturduk ve sürecin koordinasyonunu Pandemi Kurulumuzla sağladık. Sanayicilerimizden gelen tüm talepleri 3 ayrı rapor halinde üst kuruluşumuz TOBB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlarımıza ileterek, çözümlerinin takipçisi olduk. Hamdolsun sanayicilerimiz adına talep ettiğimiz konuların tamamına yakınında sonuç aldık” dedi.

“Hiçbir sorumluluktan kaçmadık”

Konya Sanayi Odası’nın pandemi sürecinde her zaman olduğu gibi yine sanayiciler adına elini taşın altına koyduğunu ifade eden Kütükcü, şunları söyledi: “Şehrimizde sanayi üretiminin sağlıklı devam edebilmesine katkı vermek için hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Üyelerimizin maske ihtiyacına yönelik girişimlerde bulunduk. Bu konuda tekstil meslek komitemizle birlikte maske üretimine yönelik bir çalışma yaptık. Maske sıkıntısının yaşandığı ilk dönemlerde, şehrimizin ve ülkemizin maske ihtiyacının giderilmesi için komitemiz, maske üretimine başladı. Üretim halen devam ediyor. Ayrıca Valiliğimizden temin ettiğimiz 120 bin adet maskeyi, Odamıza talepte bulunan firmalarımıza dağıttık. Kısıtlama dönemlerinde başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, çalışmak isteyen işletmelerimizin, sektörlerimizin ‘istisna’ taleplerini Valiliğimize ileterek izin alma süreçlerini koordine ettik. Konya Sanayi Odası olarak, sanayi işletmelerimizde çalışanlara yönelik Covid-19 Antikor Tarama Testleri başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız işbirliğinde başlattığımız bu çalışma ile, çalışanlarına yönelik antikor testi talep eden işletmelerimizin tamamının test taleplerini karşıladık. Yine üyelerimizin Haziran ayında Odamıza ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı ve munzam aidatları, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirmeksizin erteledik.”

"Vaka sayısının düşmesi için; Her An Tedbir, Her Yerde Tedbir"

Meslek komitesi üyelerine “Her An-Her Yerde Tedbirli Olalım” çağrısında bulunan Kütükcü, Konya’nın vaka sayısında ülke genelinde ilk 5 il içerisinde yer aldığını, vaka sayısının düşmesinin tek yolunun tedbirlerden geçtiğini vurguladı. Kütükcü, "Vaka sayısının düşebilmesi için alınan tedbirlere, uygulamalara ve bu tedbirler ile ilgili farkındalık oluşturulmasına hepimizin daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Bu konuda her birimiz sorumlu ve görevliyiz. Çünkü bu süreç hiç kimsenin sadece kendisi ile sınırlı değil. Kendimiz ile birlikte, karşımızdaki kişilerin de sağlığını korumak bizim sorumluluğumuz. Onun için sadece işyerlerinde tedbirli olmak yetmez. Sosyal hayatımızda da maske-mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz riayet etmek, çalışanlarımızın farkındalığını bu yönde artırmak zorundayız. Oda olarak biz ‘Her An Tedbir, Her Yerde Tedbir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütükcü’nün konuşmasının ardından söz alan sektör sanayicileri sorunlarını dile getirdi. Toplantıda finansman, madencilikte ruhsatlandırmada yaşanan sorunlar, insan kaynağı problemi, bürokratik engeller, hammadde tedarikinde yaşanan zorluklar, ihracat destekleri, navlun maliyetlerindeki artış, TSE belge ücretleri gibi pek çok konu gündeme geldi.

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