KSO Başkanı Kütükcü’den Konyalı firmalara tebrik

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklanırken, geçtiğimiz yıl 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 7 firma ile yer alan Konya’nın firma sayısı bu yıl 8’e yükseldi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, “Pandemiye ve ekonomideki tüm zorluklara rağmen üreten, şehrimizi sanayi devleri listesinde temsil eden tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum” dedi. Konya’nın ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği Türkiye 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 listesinde 8 firma ile temsil edildiğini ifade eden Kütükcü, “Bu yıl listedeki firmalarımızdan Konya Şeker 48. sırada, Eti Alüminyum 155. sırada, Panagro Tarım ve Hayvancılık 160 sırada, AYD Otomotiv 232. sırada, Tümosan Motor 381. sırada, Enka Süt 450. sırada, Ova Un 465. sırada, Safa Tarım 476. sırada yer almıştır. Listede yer alan tüm sanayi kuruluşlarımızı tebrik ediyor, şehrimize ve ülkemize olan katkılarından dolayı kutluyorum.”

Konya, üreten şehir olma kimliğini korudu

Açıklamasında Konya’nın güçlü sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri ile son dönemde Türk sanayisinde çok daha güçlü bir şekilde yer almaya devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, “Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandeminin zorluklarına rağmen Konya olarak üretimden asla vazgeçmedik. Konya Sanayi Odası olarak bu süreçte, şehrimizin üretim hayatının ve ihracatının kesintisiz sürmesi için pek çok çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın da katkısıyla hamdolsun şehrimizde üretim hiç kesintiye uğramadı. İhracatımızı bu yılın ilk dört ayında yüzde 46 artırarak, Türkiye ihracatında ilk 10’da yer almayı başardık. İnanıyorum ki, firmalarımızın bu üretim ve ihracat azmi şehrimizi çok daha güzel yarınlara ulaştıracaktır” dedi.