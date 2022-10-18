KSO Başkanı Kütükcü, meclis toplantısında 9.5 yılını değerlendirdi

Konya Sanayi Odası (KSO), 2018-2022 yıllarında 12. dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis toplantısında söz alan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, başkanlık görevini yürüttüğü 2013 yılından bu yana yaptıkları çalışmalar, yatırımlar ve projeler ile ilgili bilgiler verdi, Konya sanayisinin bu dönemdeki gelişimini değerlendirdi. Kütükcü, elde edilen başarılarda KSO meclis üyelerinin çok büyük katkısı ve emeği olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in başkanlığında yapılan toplantıda Konya sanayisinin çok önemli mesafeler kat ettiğini, KSO meclisinin de bu dönemde şehrin sanayileşmesine, ticari hayatına önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Kütükcü, “Son 10 yılda, ihracatımız 1,3 milyar dolardan 3 milyar dolara, kilogram başına ihracat değerimiz 1,51 dolardan 2,27 dolara ulaştı. İhracatçı firma sayımız bin 406’dan 3 binin üzerine çıktı. Oda olarak yaptığımız farkındalık çalışmaları ve lobi faaliyetleri ile şehrimizdeki Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısını 1’den 23’e çıkardık. Şehrimizin ürettiği katma değeri artırmak bölgesel inovasyon merkezi olarak kurulan Innopark’ımızı teknoloji geliştirme bölgesi ilan ettirdik. Tüm bunların da katkısıyla, Konya’mız düşük ve orta-düşük teknoloji üretiminden uzaklaşarak, yüzde 24 olan Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı yüzde 46 ile orta-yüksek teknolojiye odaklanan, yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi yapısına kavuştu” dedi.

“Hep ileriye yönelik vizyon ile çalıştık”

Konya Sanayi Odası olarak, her zaman ileriye yönelik vizyon ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kütükcü, “Gerek Konya Sanayi Odası olarak bizzat yaptığımız çalışmalarla, gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımızla yürüttüğümüz ortak çalışmalarla Konya’mıza yeni stratejik yatırımlar, yeni sanayi alanları kazandırdık. Geriye dönüp baktığımda Konya sanayisinin de, Konya Sanayi Odasının da hep ileriye doğru bakan bir vizyonla yoluna devam ettiğini iftiharla ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

Meclis üyelerine 9.5 yıllık hizmet süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan bir de sunum yapan Memiş Kütükcü, sanayiciler ile sürekli iletişim halinde olduklarını, 24 meslek komitesindeki sanayicilerle sektörlerin sorunlarına birlikte çözüm ürettiklerini söyledi. En önemli çalışmalarından birinin Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğunu ve Innopark’ın Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren Kütükcü, “Innopark’ı 2015 yılının Haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan ettirerek daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduk. Şu anda Innopark’ta 74 firmamız ile yüzde 98 doluluk oranına ulaştık. Bu firmalarımızın cirosu 225 milyon TL’yi, ihracatları da bir milyon 300 bin doları aştı. Burada 34’ü uluslararası olmak üzere 118 adet patent başvurusunda bulunduk. Firmalarımız tarafından 186 ürün geliştirildi. Ek blokların devreye girmesiyle birlikte hizmet kalitemizi ve kapasitemizi artırdık. Innopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeksi’nde; Türkiye’de En İyi Gelişme Gösteren TGB’ler arasında Türkiye birincisi, En İyi Kuluçka Faaliyetinde bulunan TGB’ler arasında Türkiye birincisi, Erken Aşama TGB’ler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak üç ödül birden aldı” diye konuştu.

“Mesleki eğitim bizim sorunumuz dedik, kalıcı çözümler üretmeye çalıştık”

En önemli çalışma başlıklarından birinin de mesleki eğitim olduğunu ve bu alanda birçok çalışma yaptıklarını anlatan Kütükcü, “Konya Sanayi Odası olarak bu dönemde nitelikli eleman sorununun önüne geçmek için mesleki eğitimi özendirmek amacıyla birçok çalışma yaptık, proje hayata geçirdik. 8.sınıf öğrencilerine fabrika gezileri planladık ve meslekleri yerinde görmeleri için fırsatlar oluşturduk. ‘Geleceğimi Seviyorum, Mesleğimi Seçiyorum’ temalı kitabı 35 bin 8. sınıf öğrencisine dağıttık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile üniversitelerimiz ile çeşitli protokoller imzaladık, projeler hayata geçirdik. Odamız bünyesinde Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’yi (AHİTÜRK) kurduk ve çalışanlarımızın mesleki yeterlilik belgelerini verdik. Üniversitelerimizle, sektörlerimizin ihtiyacına yönelik nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla çok sayıda protokol imzaladık” ifadelerini kullandı.

“Konya OSB, mesleki eğitim kampüsü haline geldi“

Konya Organize Sanayi Bölgesinin de eğitim alanında yapılan yatırımlar ile bir eğitim kampüsü haline geldiği bilgisini paylaşan Kütükcü, Konya OSB içerisinde yer alan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Konya sanayisinin ihtiyaç duyduğu, aranan insan kaynağını yetiştirdiğini söyledi. 440 öğrencinin eğitim gördüğü lisede, bu zamana kadar 752 öğrencinin mezun olduğunu aktaran Kütükcü, “Bölgemize bin 500 öğrenci kapasiteli, iş dünyamızın ihtiyacı ile örtüşen niteliklere sahip insan kaynağı yetişecek bir mesleki eğitim merkezi inşa ettik. Bunun yanında Necmettin Erbakan Üniversitemiz ile birlikte bir teknik bilimler meslek yüksekokulu kurduk. Bu öğrencilerimiz için OSB’miz içerisine bir atölye ve laboratuvarları olan eğitim binası inşa edeceğiz” dedi.

“Konya’yı savunma sanayinde marka şehir yapıyoruz”

Göreve geldikleri andan itibaren savunma sanayine yönelik özel bir çalışma planı oluşturduklarını söyleyen Kütükcü, en büyük hayalleri olan, şehre bir ana sanayi yatırımı kazandırma hayallerini Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile gerçeğe dönüştürdüklerini kaydetti. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’ne yeni teknolojik yatırımların kazandırılması için çalıştıklarını ifade eden Kütükcü, “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’ne Aselsan Konya ve TR-Test yatırımları sonrasında yapılabilecek yatırımlar için çalışmalar yürüttük. Bu çerçevede gerçekleşmesi planlanan TÜBİTAK yatırımı için, farklı iş modelleri üzerine çalışmalar yaptık. Bunun yanında Oda olarak başlattığımız Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın geçen yıl 6.’sını gerçekleştirdik. Bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek. Konya’mıza iki ana yüklenici firma kazandırılmasına katkı sağladık. Sanayicilerimiz ile birlikte ana yüklenici firmalara iş gezileri düzenledik. YETEN ve EYDEP projelerinde etkin bir şekilde çalıştık. Savunma sanayi sektöründeki tecrübeleri başta medikal olmak üzere, diğer sektörlere de aktarabilmek için BÜSAT Kümelenmemizi kurduk. Burada savunma ve havacılık başta olmak üzere, medikal, yazılım, otomotiv, döküm sektörlerinin temsilcileri yer alıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmasını meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek sonlandıran Kütükcü, “Konya Sanayi Odasında, birlikte alın teri, akıl teri döktüğümüz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, meclisimize ve meslek komitesi üyelerimize verdikleri tüm desteklerden ve bize duydukları güvenden dolayı çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca büyük bir özveriyle çalışan, profesyonel çalışan arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Kütükcü, konuşmasının ardından Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ile birlikte, meclis üyelerine plaket takdim etti.